Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші два відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", – написав він у своєму телеграм-каналі та пообіцяв згодом опублікувати фотозвіт.

Ігор Смілянський підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року та повідомив, що у перший день він сам виконуватиме функція директора Херсонської дирекції, а уже наступного дня передасть усі повноваження.

3 жовтня Укрпошта випустила марки, які присвячені ДСНС Харківщини.

А 14 жовтня на честь Дня захисників і захисниць України випустила нову серію марок "Збройні Сили України".

1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонують 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною".

Згодом анонсовану нову марку, присвячену вибуху на Кримському мосту, випустили 4 листопада.

Вже 11 листопада Укрпошта оголосила запуск першої марки, присвяченої місту-герою Херсону, який звільнили від загарбників.

За три дні українці викупили 40% від тиражу марки, присвяченої звільненню Херсона, тож решту марок можна буде придбати офлайн лише у грудні.

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