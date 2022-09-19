Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російські військові викидають людей сьогодні з будинків у самому Херсоні. Вони вже розробили тактику, щоб прикрити свої мародерські схильності. Окупанти роблять мандати від окупаційної влади та комендатури про те, що вони можуть займати тимчасово ці приміщення за умови збереження майна. Тобто ми ж розуміємо, що умовна людина, яка зайшла у чужий будинок, вона і так вже етичні норми порушила, а якщо йдеться про майно українців, якого окупанти у своїх "дєрєвнях" не бачили ніколи, ну звичайно ж у них буде нова хвиля мародерства. Нова хвиля відчуття безкарності", - сказав Самойленко

Олександр Самойленко зазначив, що злочинцям, яких мобілізували з російських тюрем, займатися мародерством дозволила Росія.

"Ті зеки, яких сьогодні привозять з території РФ, що хочуть, те й беруть. Ні за що не відповідають, за них відповідає держава-агресорка. Тому сьогодні бачимо і захоплення транспорту, і захоплення річкового транспорту. Ну річковий для втечі, зрозуміло. А захоплення транспорту – це тиха помста за те, що у них нічого не склалося", - додав він.

Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці.

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