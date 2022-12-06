У ХХІ ст. треба знову працювати й воювати, як колись наші славні козаченьки, – воїн 112-ї бригади ТрО ЗСУ Тарас Столяр
Чоловік понад двадцять років працював музикантом у НАОНІ – оркестрі України, грав на бандурі. З 24 лютого вирушив у військо
Чому пішов на фронт, Тарас Столяр розповів "Еспресо".
Тарас Столяр близько двадцяти років грає у Національному академічному оркестрі народних інструментів (НАОНІ) України. Є випускником Чернівецького музичного училища й Національної музакадемії, заслужений артист України. Виконував партії бандури для фільму "Дума про Тараса Бульбу" (2009), певний час грав у складі українського електронного гурту ONUKA.
Музика й улюблена бандура постійно були поруч із чоловіком. Але 24 лютого 2022-го він проміняв сцену на захист Батьківщини.
"Зараз XXI століття. Я, як і багато інших людей, не думав, що таке можливо, – каже Тарас Столяр. – Хто б міг подумати, що в наш час будь-які конфлікти й бажання насадити свою волю будуть впроваджуватися в такий спосіб? Але, якщо ми знову потрапили в середньовіччя, то треба знову працювати й воювати, як колись наші славні козаченьки".
Читайте також: До переможного завершення війни має докластися кожен українець, – воїн 103-ї бригади Сил ТрО Арнаут
Чоловік впевнений, що Україна переможе у війні, а ситуація на фронті доволі сприятлива.
"Я дуже втішений та щасливий, що ми тримаємося, що Збройні Сили дали відсіч окупантам. Ситуація дуже обнадійлива, і я думаю, що все прекрасно проходить. Хотілося б, звичайно, щоб було по-іншому, але, на жаль…" – додає воїн.
- В Україні 6 грудня відзначають День Збройних Сил.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе