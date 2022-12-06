Чому пішов на фронт, Тарас Столяр розповів "Еспресо".

Тарас Столяр близько двадцяти років грає у Національному академічному оркестрі народних інструментів (НАОНІ) України. Є випускником Чернівецького музичного училища й Національної музакадемії, заслужений артист України. Виконував партії бандури для фільму "Дума про Тараса Бульбу" (2009), певний час грав у складі українського електронного гурту ONUKA.

Музика й улюблена бандура постійно були поруч із чоловіком. Але 24 лютого 2022-го він проміняв сцену на захист Батьківщини.

"Зараз XXI століття. Я, як і багато інших людей, не думав, що таке можливо, – каже Тарас Столяр. – Хто б міг подумати, що в наш час будь-які конфлікти й бажання насадити свою волю будуть впроваджуватися в такий спосіб? Але, якщо ми знову потрапили в середньовіччя, то треба знову працювати й воювати, як колись наші славні козаченьки".

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Чоловік впевнений, що Україна переможе у війні, а ситуація на фронті доволі сприятлива.

"Я дуже втішений та щасливий, що ми тримаємося, що Збройні Сили дали відсіч окупантам. Ситуація дуже обнадійлива, і я думаю, що все прекрасно проходить. Хотілося б, звичайно, щоб було по-іншому, але, на жаль…" – додає воїн.