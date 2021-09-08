У Хмельницькому за фактом ймовірного отруєння школярів відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Хмельницької області у Facebook.



"7 вересня під час моніторингу інформаційного простору працівники поліції знайшли в місцевому інтернет-виданні публікацію про харчове отруєння школярів в одній зі шкіл міста. Для перевірки інформації до навчального закладу та інфекційної лікарні було направлено слідчо-оперативні групи Хмельницького районного управління поліції. За попередньою інформацією, четверо учнів початкових класів потрапили до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння", - пишуть у пресслужбі поліції.



Крім того, ще декілька дітей із поганим самопочуттям та схожими симптомами перебувають вдома.



Зазначається, що у співробітників закладу, що займаються приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також на експертизу направили зразки їжі. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції.



Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.

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