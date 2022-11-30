У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті Медведчука
Агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки у Хорватії на яхті народного депутата України Віктора Медведчука
Про це йдеться повідомляє Jutarnji List з посиланням на заяву судді та речника окружного суду Спліта Дінка Мешіна.
"В ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко", - заявив Мешин.
Відомо, що проти Віктора Медведчука та його дружини у США ведуть розслідування щодо можливого відмивання грошей.
Обшук проходив у Хорватії в середині листопада на яхті "Royal Romance", яка пришвартована в Трогірі. Ці заходи відбувались відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада.
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