У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті Медведчука

Про це йдеться повідомляє Jutarnji List з посиланням на заяву судді та речника окружного суду Спліта Дінка Мешіна.

"В ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко", - заявив Мешин.

Відомо, що проти Віктора Медведчука та його дружини у США ведуть розслідування щодо можливого відмивання грошей.

Обшук проходив у Хорватії в середині листопада на яхті "Royal Romance", яка пришвартована в Трогірі. Ці заходи відбувались відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада.

12 квітня Служба безпеки України впіймала Віктора Медведчука – лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна.

29 серпня у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.

15 вересня Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука на 60 днів.

21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України. Також з полону визволили 10 іноземців. Їх обміняли на 55 російських військових та кума Путіна, Віктора Медведчука.

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