У Києві 1 березня запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку

Про це під час візиту до Києва повідомив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, офіс дасть змогу координувати роботу у сфері відбудови та відновлення України, водночас поліпшуючи реалізацію інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації.

Прем'єр додав, що уряд працює з ОЕСР над розробкою програми для України, реалізація якої дозволить перейти до Дорожньої карти щодо отримання членства. Пан Корманн висловив пропозицію щодо можливості підписання такої програми вже в червні цього року.

"Відкриття офісу дозволить нам ефективно обмінюватися досвідом у питаннях повоєнного відновлення, проведення реформ, формування державних політик. Розраховуємо, що ОЕСР буде одним із драйверів Плану відбудови України", – сказав Шмигаль.

Також у рамках візиту Матіаса Корманна було обговорено спільну роботу в межах мультидонорської координаційної платформи для допомоги Україні. Крім того, уряд та ОЕСР підписали угоду щодо участі України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025.