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Головна Економіка У Києві 1 березня запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку

У Києві 1 березня запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку

28 лютого, 2023 вiвторок
18:34
Економіка

Від 1 березня в Києві почне роботу офіційний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку

Про це під час візиту до Києва повідомив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, офіс дасть змогу координувати роботу у сфері відбудови та відновлення України, водночас поліпшуючи реалізацію інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації.

Прем'єр додав, що уряд працює з ОЕСР над розробкою програми для України, реалізація якої дозволить перейти до Дорожньої карти щодо отримання членства. Пан Корманн висловив пропозицію щодо можливості підписання такої програми вже в червні цього року.

"Відкриття офісу дозволить нам ефективно обмінюватися досвідом у питаннях повоєнного відновлення, проведення реформ, формування державних політик. Розраховуємо, що ОЕСР буде одним із драйверів Плану відбудови України", – сказав Шмигаль.

Також у рамках візиту Матіаса Корманна було обговорено спільну роботу в межах мультидонорської координаційної платформи для допомоги Україні. Крім того, уряд та ОЕСР підписали угоду щодо участі України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025.

  • Угода про створення офісу була укладена 12 грудня 2022 року в Парижі. Попередньо офіс діятиме до 2026 року. Саме ОЕСР  була співвиконавцем плану Маршалла і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України

 
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