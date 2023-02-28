У Києві 1 березня запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
Від 1 березня в Києві почне роботу офіційний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
Про це під час візиту до Києва повідомив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.
Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, офіс дасть змогу координувати роботу у сфері відбудови та відновлення України, водночас поліпшуючи реалізацію інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації.
Прем'єр додав, що уряд працює з ОЕСР над розробкою програми для України, реалізація якої дозволить перейти до Дорожньої карти щодо отримання членства. Пан Корманн висловив пропозицію щодо можливості підписання такої програми вже в червні цього року.
"Відкриття офісу дозволить нам ефективно обмінюватися досвідом у питаннях повоєнного відновлення, проведення реформ, формування державних політик. Розраховуємо, що ОЕСР буде одним із драйверів Плану відбудови України", – сказав Шмигаль.
Також у рамках візиту Матіаса Корманна було обговорено спільну роботу в межах мультидонорської координаційної платформи для допомоги Україні. Крім того, уряд та ОЕСР підписали угоду щодо участі України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025.
- Угода про створення офісу була укладена 12 грудня 2022 року в Парижі. Попередньо офіс діятиме до 2026 року. Саме ОЕСР була співвиконавцем плану Маршалла і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України
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