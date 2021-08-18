У Києві автобус обладнали під центр вакцинації: оприлюднено розклад щеплення
В столиці поруч з станцією метро "Героїв Дніпра" можна буде вакцинуватись від коронавірусу в переобладнаному на пункт щеплення автобусі
Про це повідомила пресслужба Оболонської райдержадміністрації у Facebook.
Щеплення проводитимуть з 19 по 22 серпня.
Розклад роботи: 09:00-13:00.
Охочі мають право обрати вакцину: CoronaVac або AstraZeneca.
При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
- 30 липня у Кропивницькому почали роботу пункти вакцинації від COVID-19 в міських тролейбусах.
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