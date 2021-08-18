У Києві автобус обладнали під центр вакцинації: оприлюднено розклад щеплення

Про це повідомила пресслужба Оболонської райдержадміністрації у Facebook.



Щеплення проводитимуть з 19 по 22 серпня.



Розклад роботи: 09:00-13:00.



Охочі мають право обрати вакцину: CoronaVac або AstraZeneca.



При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

30 липня у Кропивницькому почали роботу пункти вакцинації від COVID-19 в міських тролейбусах.