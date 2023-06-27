У Києві буде +23, вночі та вранці можливий дощ: прогноз погоди на 28 червня від Наталки Діденко
Середа 28 червня в Україні відзначиться теплою комфортною погодою. У Києві буде +23, вночі та вранці можливий дощ
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, впродовж дня 28 червня у більшості областей буде +20+26 градусів, але на південному сході та сході температура сягатиме +29 градусів, а на заході місцями впаде до +18.
"Короткочасні дощі з грозами блукатимуть протягом доби в Україні майже повсюди, хіба в центрі ймовірність якихось серйозних опадів завтра незначна", - написала Діденко.
У Києві 28 червня дощ можливий уночі та вранці, вдень буде без опадів, температура повітря триматиметься на рівні +23.
За словами Наталки Діденко, спеку в Україні слід очікувати вже в липні.
"З початку липня повернеться спека, справжня, літня - почистіть кондиціонери, витягніть ближче вентилятор", - написала вона.
- На 28 червня Наталка Діденко прогнозувала в Києві суху та сонячну погоду.
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