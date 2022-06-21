У Києві для приватних автівок закриють рух Південним мостом

Про це передає КМДА у телеграм.

Так, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстренних та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Рух приватних автівок обмежується.

У КМДА закликають водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години.

4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами. Вже 11 квітня для цивільного транспорту відкрили Південний міст.

Від 20 червня рух мостом Метро і мостом Патона також відкрили для водіїв автомобілів.

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