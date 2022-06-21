У Києві для приватних автівок закриють рух Південним мостом
Із 22 червня рух Південним мостом Києва буде закрито для приватного транспорту
Про це передає КМДА у телеграм.
Так, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстренних та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Рух приватних автівок обмежується.
У КМДА закликають водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години.
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4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами. Вже 11 квітня для цивільного транспорту відкрили Південний міст.
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Від 20 червня рух мостом Метро і мостом Патона також відкрили для водіїв автомобілів.
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