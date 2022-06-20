У Києві для автівок відкрили рух мостами Метро і Патона

Про це передає КМДА у телеграм.

Так, для автомобільного сполучення лівого й правого берегів столиці працюють п'ять мостів:

Дарницький

Північний

Південний

міст Метро

міст Патона.

Водіїв закликають дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини швидкої допомоги, поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.

4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами. А 11 квітня в Києві для цивільного транспорту відкрили Південний міст.

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