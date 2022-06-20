У Києві для автівок відкрили рух мостами Метро і Патона
Від 20 червня рух мостом Метро і мостом Патона відкрито для водіїв автомобілів
Про це передає КМДА у телеграм.
Так, для автомобільного сполучення лівого й правого берегів столиці працюють п'ять мостів:
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Дарницький
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Північний
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Південний
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міст Метро
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міст Патона.
Водіїв закликають дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини швидкої допомоги, поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.
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4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами. А 11 квітня в Києві для цивільного транспорту відкрили Південний міст.
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