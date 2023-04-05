У Києві двоє зловмисників намагалися переоформити майно Росатому для уникнення націоналізації, їх затримали
Затримали зловмисників, які намагалися переоформити у столиці будівлю російської підсанкційної корпорації "Росатом", аби уникнути її націоналізації
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв. метрів вартістю понад 100 мільйон гривень.
На будівлю суд раніше наклав арешт та передав Агентству з розшуку та менеджменту активів.
Також Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до корпорації "Росатом". Відповідно до законодавства приміщення підлягало подальшій націоналізації.
"З метою унеможливлення націоналізації майна резидента Росії група зловмисників на замовлення підсанкційної компанії з використанням підробних документів намагалась змінити право власності приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності", – пише пресслужба.
Двох зловмисників, причетних до схеми, затримали у приватного нотаріуса під час спроби встановити право власності нежитлового приміщення підсанкційної компанії-резидента РФ. Їм повідомили про підозру в шахрайстві.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
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