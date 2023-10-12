У Києві на блокпості військовий вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу

Про це hromadske повідомила речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

"На вимогу одного з військових водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Відтак військовий вистрелив у колеса автівки", — розповіла вона й зазначила, що водій дістав дотичне поранення, але від госпіталізації відмовився.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка документує деталі інциденту. Пізніше правоохоронці визначаться з правовою кваліфікацією події.

Зазначимо, що аналогічний випадок, коли порушник ПДР чинив опір поліцейському, стався 29 серпня у Дніпрі.

Чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. З ним у машині перебували молода жінка та двоє дітей.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.