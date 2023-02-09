У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині діятимуть графіки стабілізаційних вимкнень світла
На четвер, 9 лютого, Укренерго надало нові обмеження споживання електроенергії
Про це повідомили в телеграм-каналі ДТЕК.
За інформацією компанії, для Києва передбачено такі ліміти: з 00:00 до 10:00 – 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1027 МВт. Для Київщини передбачено з 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 823 МВт. На Дніпропетровщині ліміти становлять з 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.
Як пояснюють енергетики, такі ліміти дають змогу застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Також встановлені ліміти дають змогу не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00.
"Але в разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", – додали в компанії.
- Щодо Одещини, то через аварію на підстанції Укренерго в області досі складна ситуація зі світлом. Проте невдовзі енергоживлення Одеси та області має змінитися на краще: ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електрики в регіон
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