Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині діятимуть графіки стабілізаційних вимкнень світла

У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині діятимуть графіки стабілізаційних вимкнень світла

9 лютого, 2023 четвер
00:17
Економіка Світло

На четвер, 9 лютого, Укренерго надало нові обмеження споживання електроенергії

Про це повідомили в телеграм-каналі ДТЕК.

За інформацією компанії, для Києва передбачено такі ліміти: з 00:00 до 10:00 – 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1027 МВт. Для Київщини передбачено з 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 823 МВт. На Дніпропетровщині ліміти становлять з 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Як пояснюють енергетики, такі ліміти дають змогу застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській і Дніпропетровській областях. Також встановлені ліміти дають змогу не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00. 

"Але в разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", – додали в компанії.

  • Щодо Одещини, то через аварію на підстанції Укренерго в області досі складна ситуація зі світлом. Проте невдовзі енергоживлення Одеси та області має змінитися на краще: ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електрики в регіон
Читайте також:
путін путлер
8 лютого, 2023 середа
Путін втягнув себе у війну на виснаження, - військовий експерт Самусь
Олексій Резніков
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
8 лютого, 2023 середа
Резніков лишається? Як Міноборони знову просить допомоги волонтерів
російські танки, окупанти, оркі
7 лютого, 2023 вiвторок
Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ у лютому
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.28
  • EUR
    Купівля 42.01
    Продаж 42.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 лютого
00:05
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції
2023, середа
8 лютого
23:51
Оновлено
Зеленський, Шольц і Макрон
Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном і Шольцом
23:15
Андрій Лунін, Реал
"Реал" з Луніним впевнено переміг "Аль-Ахлі" на клубному ЧС
22:58
"Узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом":  Резніков зустрівся з міністром оборони Литви
22:22
Швеція Україна
Шведський парламент підтримав виділення Україні військової допомоги на понад $400 млн
22:19
Путін Медведчук
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 лютого
21:58
футбол, Ліга чемпіонів
"Шахтар" програв "Хайдуку Спліт" в юнацькій Лізі УЄФА
21:57
Ріші Сунак
Сунак заявив про прискорення доставки озброєння Україні, щоб воно було на фронті "найближчими днями й тижнями, а не місяцями"
21:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай просить ЄС відмовитись від закликів до повної перемоги України, а Сунак пропонує тренувати українських пілотів на літаках НАТО. Світові ЗМІ про Україну 8 лютого
21:40
міномет
Обстріли Сумщини: за день зафіксували майже 100 прильотів
21:19
"Хлопці готові навчатися швидко": Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни 
21:01
"Танцівниці в українському вбранні"
Метрополітен перейменував "Російських танцівниць" Деґа й визнав Куїнджі українським художником
20:56
Нова пошта
У березні "Нова пошта" відкриє відділення у Литві
20:30
ООН
США в ООН заявили, що поставки Україні зброї для самозахисту не заважають припиненню війни
20:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:12
Оновлено
обстріл ракета
Росія вдарила 2 ракетами по Чернігівщині. Двоє людей загинули
20:06
Катерина Бех
У Федерації біатлону заперечили інформацію про повернення у збірну України спортсменки, яка виїхала до Росії після 24 лютого
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Час для Путіна
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 350-го дня війни: ще більше ракет та Gepard для ЗСУ, нові санкції проти РФ та повалений Чкалов
19:39
Окупанти
Росіяни завдали ракетного і 37 авіаційних ударів, понад 40 разів били з РСЗВ і грабують цивільних в окупації, - Генштаб
19:33
ЗСУ Бахмут
Під час контрнаступу на околицях Бахмута українські воїни ліквідували підрозділ росіян
19:09
Андрій Лунін
Лунін зіграє за "Реал" у фіналі клубного ЧС, для цього треба перемогти "Аль-Ахлі"
19:07
Світло
На Одещині покращується ситуація з енергопостачанням, - Укренерго
18:57
Петро Порошенко
Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт: загроза зростає, але й ми вже інші
18:53
паспорт РФ
Окупанти залякують українців, що без роспаспорта неможливо буде володіти майном, - мер Мелітополя Федоров
18:48
F-16
Сподіваюся, що питання постачання літаків в Україну буде підняте під час лютневого Рамштайну, - дипломат Лінкявічюс
18:43
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Порушив питання щодо F-16": Кулеба поговорив про надання бойових літаків із очільником МЗС Нідерландів
18:34
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсон, загинув мирний житель
18:33
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський: на сьогодні немає загрози наступу на Київ чи повторних широкомасштабних дій РФ
18:20
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці за день знищили 31 окупанта, 10 БМП і 2 танки
18:10
Оновлено
Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III
18:06
OPINION
Сергій Громенко
Про сувору правду глобального буття
18:00
Ріші Сунак
Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити, які літаки Велика Британія може передати Україні
17:59
Олександр Усик
"Цікаво, що відчувають Гітлер і Путін, коли знищують цілі міста", - Усик зізнався, кому хотів би залізти в голову
17:33
землетрус
ДСНС: повідомлення про ризик потужного землетрусу в Києві поширюють, щоб викликати паніку в населення
17:30
Юнацька Ліга УЄФА: "Рух" U-19 – "Інтер" U-19
"Рух" переміг міланський "Інтер" у юнацькій Лізі УЄФА
17:26
Ексклюзив
Енергоатом
Перетворення Енергоатому на АТ під час війни викликає багато питань, - ексочільник Держінспекції ядерного регулювання Плачков
17:18
Дмитро Кулеба
"Незабаром": Кулеба анонсував відправку Україні Великою Британією танків Challenger та іншої допомоги
16:59
У Києві демонтували радянський пам'ятник льотчику Чкалову
У Києві демонтували радянський пам'ятник льотчику Чкалову
16:56
Ексклюзив
В Україну з першим візитом прибув новий міністр оборони ФРН
Ротації в Міністерстві оборони ніяк не вплинуть на постачання зброї Україні, - військовий експерт Світан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV