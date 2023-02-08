На Одещині покращується ситуація з енергопостачанням, - Укренерго
Енергоживлення Одеси та області має покращитися: ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електрики в регіон
Про це поінформували в Укренерго.
Зазначається, що ситуація з енергопостачанням на Одещині має покращитися: ремонтні бригади змогли подати додатковий обсяг електрики в регіон.
"Ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району. Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області", - поінформувала пресслужба.
- 3 лютого в Одесі через аварію були знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- 6 лютого стало відомо, що в Україні у зв'язку з початком робочого тижня та через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії. Найскладнішою ситуація залишалася в Одесі та області.
- Ввечері 6 лютого в Одесі та районі 50% жителів залишалися без світла. При цьому у регіоні діяли графіки 2 через 10 годин.
- 7 лютого стало відомо, що ситуація в Одесі та прилеглих районах залишається складною. Проте для абонентів оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електроенергії.
- Пізніше поінформували, що близько ста потужних генераторів забезпечуватимуть роботу критичної інфраструктури Одеси, вивільнені потужності подаватимуться споживачам.
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