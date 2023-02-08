На Одещині покращується ситуація з енергопостачанням, - Укренерго

Про це поінформували в Укренерго.

Зазначається, що ситуація з енергопостачанням на Одещині має покращитися: ремонтні бригади змогли подати додатковий обсяг електрики в регіон.

"Ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району. Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області", - поінформувала пресслужба.