Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на слова речника голови Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Критична інфраструктура міста вже переводиться на альтернативні джерела живлення. Насамперед це підприємства з тепло- та водопостачання, а також медзаклади. Установам вже передано близько 40% генераторів, які прибули до міста. Вивільнені потужності ми будемо подавати до будинків одеситів. Таким чином ми сподіваємося до кінця тижня вийти на графік відключень 2/8. У міру стабілізації ситуації кількість годин зі світлом збільшуватиметься", - розповів він.

Окрім цього, Братчук також зазначив, що зараз у будинках одеситів світла немає по 10 — 12 годин. У випадку аварії такий проміжок збільшується. Також у місті не працює електротранспорт.

За словами речника Одеської ОВА, з 4 лютого в Одеській області додатково розгорнуто 164 Пункти незламності, зараз таких пунктів налічується близько 300.

"Ситуація зі світлом в Одесі складніша, ніж в області. Тому Пункти незламності повністю виправдовують свою роботу", - наголосив Братчук.