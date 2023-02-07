Інфраструктуру Одеси планують під'єднати до генераторів, а вивільнені потужності передати споживачам
Близько ста потужних генераторів забезпечуватимуть роботу критичної інфраструктури Одеси, вивільнені потужності подаватимуться споживачам
Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на слова речника голови Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Критична інфраструктура міста вже переводиться на альтернативні джерела живлення. Насамперед це підприємства з тепло- та водопостачання, а також медзаклади. Установам вже передано близько 40% генераторів, які прибули до міста. Вивільнені потужності ми будемо подавати до будинків одеситів. Таким чином ми сподіваємося до кінця тижня вийти на графік відключень 2/8. У міру стабілізації ситуації кількість годин зі світлом збільшуватиметься", - розповів він.
Окрім цього, Братчук також зазначив, що зараз у будинках одеситів світла немає по 10 — 12 годин. У випадку аварії такий проміжок збільшується. Також у місті не працює електротранспорт.
За словами речника Одеської ОВА, з 4 лютого в Одеській області додатково розгорнуто 164 Пункти незламності, зараз таких пунктів налічується близько 300.
"Ситуація зі світлом в Одесі складніша, ніж в області. Тому Пункти незламності повністю виправдовують свою роботу", - наголосив Братчук.
- 3 лютого в Одесі через аварію були знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- 6 лютого стало відомо, що в Україні у зв'язку з початком робочого тижня та через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії. Найскладнішою ситуація залишалася в Одесі та області.
- Ввечері 6 лютого в Одесі та районі 50% жителів залишалися без світла. При цьому у регіоні діяли графіки 2 через 10 годин.
- 7 лютого стало відомо, що ситуація в Одесі та прилеглих районах залишається складною. Проте для абонентів оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електроенергії.
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