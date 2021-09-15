У Києві на пішохідному переході збили жінку

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Зазначається, що водій Chevrolet Lacetti на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода.



Жінку у важкому стані було госпіталізовано.







Нагадаємо, що 14 вересня у Києві водійка знепритомніла за кермом і в'їхала в опору рекламного щита.

Крім того, у столиці легковик збив людину на смерть на пішохідному переході.