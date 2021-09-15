У Києві на пішохідному переході збили жінку
У середу, 15 вересня, у Дніпровському районі столиці на проспекті Павла Тичини сталася ДТП з потерпілим
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Зазначається, що водій Chevrolet Lacetti на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода.
Жінку у важкому стані було госпіталізовано.
- Нагадаємо, що 14 вересня у Києві водійка знепритомніла за кермом і в'їхала в опору рекламного щита.
- Крім того, у столиці легковик збив людину на смерть на пішохідному переході.
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