У Києві на залізничному вокзалі виступлять Олег Скрипка і Воплі Відоплясова
У п'ятницю, 30 грудня, в Києві на Центральному залізничному вокзалі відбудеться концерт гурту "Воплі Відоплясова"
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"На Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться унікальний концерт Олега Скрипки та його гурту "Воплі Відоплясова". Приходьте, разом потанцюємо та поспіваємо, зокрема під хіт "Місто Херсон", - йдеться у повідомленні.
Початок концерту запланований на 19:00.
Раніше повідомлялося про різдвяний концерт на Центральному вокзалі Києва за участі гурту "Щука-Риба".
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