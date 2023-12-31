У Києві нагадали правила безпеки під час святкування Нового року

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Там зазначили, що атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці, через що 1 січня у місті оголошено Днем жалоби.



"Та, попри все, ми зустрічатимемо Новий рік із надією в серцях та з міцною вірою – у Збройні Сили України, в нашу перемогу!" - додали у КМДА.

Для того щоби святкові вихідні пройшли тихо та спокійно в Київській держадміністрації, нагадали, зокрема, про необхідність дотримання комендантської години - з 00:00 до 05:00 заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях.

КМДА закликала мешканців планувати повернення додому заздалегідь. Для цього пропонується увімкнути сповіщення, що за 60 хв нагадає про початок комендантської години, у налаштуваннях Київ Цифровий.

Громадський транспорт курсує до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20, у режимі укриття - 46 підземних станцій цілодобово.

Дізнатись розклад руху наземного громадського транспорту можна за посиланням, а детальну інформацію про режим роботи станцій київського метрополітену тут.

"У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" переходьте в найближче до вас укриття", - додали в КМДА.

Крім того, там наголосили, що в столиці заборонена реалізація і запуск феєрверків, салютів і піротехнічних засобів.