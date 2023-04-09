У Києві очікується гроза: оголошено І рівень небезпеки
Удень 9 квітня мешканців столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища: до кінця доби очікується гроза, оголошено І рівень небезпеки
Про це поінформували в Київській міській обласній військовій адміністрації.
"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 9 квітня очікується гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому", - зазначили в КМВА.
- Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що в Києві на Вербну неділю очікуються періодичні дощі. Максимальна температура повітря близько +10 °C. Стабільніше, впевненіше потепління прийде в столицю 14-15 квітня.
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