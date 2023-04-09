У Києві очікується гроза: оголошено І рівень небезпеки

Про це поінформували в Київській міській обласній військовій адміністрації.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 9 квітня очікується гроза. І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому", - зазначили в КМВА.