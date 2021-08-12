У Києві особам без спецперепусток у разі локдауну заблокують проїзні, - КМДА

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Олексій Кулеба.

"Працюватимуть раніше придбані транспортні картки: старого – Kyiv Smart Card та нового – Київ Цифровий – зразка або Картка Киянина. Але активними на час локдауну будуть лише ті, власникам яких надано дозвіл", - написав він.

Заяви на отримання цих дозволів подають керівники підприємств.

"При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із вказанням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортна картка працівника під час локдауну автоматично активується. Ви зможете скористатись громадським транспортом, як зазвичай, сплативши за проїзд карткою. Усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть", - наголосив Кулеба.

Для киянин, які не є працівниками підприємств критичної сфери, в майбутньому планують розробити механізм отримання одноразових дозволів для фізосіб.

Заступник голови КМДА додав, що поки не можна заявляти зі стовідсотковою впевненістю, що локдаун буде.

Нагадаємо, Київ запустив електронну систему для отримання підприємствами критичної інфраструктури спецперепусток на транспорт у разі посилення карантину через COVID-19.

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