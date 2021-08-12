У Києві особам без спецперепусток у разі локдауну заблокують проїзні, - КМДА
У разі можливого локдауну в Києві громадським транспортом зможуть скористатись лише особи із спеціальними перепустками, транспортні картки без дозволів діяти не будуть
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Олексій Кулеба.
"Працюватимуть раніше придбані транспортні картки: старого – Kyiv Smart Card та нового – Київ Цифровий – зразка або Картка Киянина. Але активними на час локдауну будуть лише ті, власникам яких надано дозвіл", - написав він.
Заяви на отримання цих дозволів подають керівники підприємств.
"При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із вказанням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортна картка працівника під час локдауну автоматично активується. Ви зможете скористатись громадським транспортом, як зазвичай, сплативши за проїзд карткою. Усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть", - наголосив Кулеба.
Для киянин, які не є працівниками підприємств критичної сфери, в майбутньому планують розробити механізм отримання одноразових дозволів для фізосіб.
Заступник голови КМДА додав, що поки не можна заявляти зі стовідсотковою впевненістю, що локдаун буде.
- Нагадаємо, Київ запустив електронну систему для отримання підприємствами критичної інфраструктури спецперепусток на транспорт у разі посилення карантину через COVID-19.
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