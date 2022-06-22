Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"Південний міст відсьогодні закрито для приватних авто. Рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", - наголосили в адміністрації.

Через Південний міст їздять автобуси № 22 та № 91:

автобус № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіаціі з інтервалом 20-35 хвилин;

автобус № 91: вулиця А. Ахматової - станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хвилин.

"Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт - із 06:00 до 22:30", - зауважили в КМДА.

4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами.

11 квітня для цивільного транспорту відкрили Південний міст.

21 червня КМДА попередила про закриття мосту для приватних авто з 22 червня.

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