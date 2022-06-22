У Києві Південний міст закрили для приватних автівок: маршрути громадського транспорту
З 22 червня в Києві їздити Південним мостом може тільки спеціальний, громадський і транзитний вантажний транспорт
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"Південний міст відсьогодні закрито для приватних авто. Рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", - наголосили в адміністрації.
Через Південний міст їздять автобуси № 22 та № 91:
- автобус № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіаціі з інтервалом 20-35 хвилин;
- автобус № 91: вулиця А. Ахматової - станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хвилин.
"Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт - із 06:00 до 22:30", - зауважили в КМДА.
- 4 квітня в Києві повністю відновили сполучення Північним і Південним мостами.
- 11 квітня для цивільного транспорту відкрили Південний міст.
- 21 червня КМДА попередила про закриття мосту для приватних авто з 22 червня.
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