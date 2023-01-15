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У Києві поховали чорнобильського гіда Кирила Сергієнка, який загинув у Соледарі

15 січня, 2023 неділя
19:01
Суспільство У Києві поховали чорнобильського гіда Кирила Сергієнка, який загинув у Соледарі

У столиці попрощалися з 39-річним бійцем 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Кирилом Сергієнком, який загинув, захищаючи Соледар

Про це повідомило видання "Вечірній Київ".

Колишнього провідника туристів у Чорнобильській зоні, з позивним Малиш, поховали у суботу, 14 січня, на Лісовому кладовищі, на Алеї Героїв.

"У день прощання з Кирилом зібралося чимало людей. Навіть чоловіки не могли стримати сліз. Водночас через чергову ракетну атаку Росії у Києві вимкнули світло, тож отець Павло відспівував загиблого героя у зануреному в темряву ритуальному залі лише при свічках", - йдеться у дописі.

Як розповів виданню близький друг Кирила, колишній гід Чорнобильської зони Дмитро Науменко, Кирило жив на Березняках і пішов на фронт добровольцем від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Захищав Київ у складі полку "Азов", потім воював на Запоріжжі, Херсонщині та Бахмутському напрямку. Перевівся у 46-ту ОДШБ, бо там служили його старі друзі.

"Кирило воював у званні лейтенанта, займався аеророзвідкою. Коли у Соледарі склалася вкрай важка ситуація, хлопці відклали дрони та стали до бою з автоматами та кулеметами. Малиш загинув 8 січня від отриманих осколкових поранень під час шаленого ворожого обстрілу. Два уламки снаряда залетіли збоку під бронежилет і влучили йому прямо в серце. Мені сказали, що тоді загинуло все його відділення", - розповів Дмитро.

Зазначається, що Кирило близько п’яти років він проводив офіційні екскурсії та тури до зони відчуження. Працював менеджером із забезпечення та гідом. У загиблого захисника залишились батьки, дружина та донька-підліток. 

"Він любив туризм, гори, походи, добре розумівся на різних речах для виживання. Коли вимикають світло й електроплита не працює, я дістаю газовий туристичний пальник, ставлю на нього казанок Малиша. Дивлюся на термос, ліхтарі та інші речі, що нині виручають під час зникнення електрики, й одразу згадую, що все це подарував мені Кирило. Високий, здоровий, неймовірно добрий і чуйний хлопець, який завжди приходив на допомогу іншим", - каже Дмитро.

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війна з Росією
ЗСУ загиблі
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