У Києві поліція затримала зловмисника, який поранив двох людей
МВС повідомляє про затримання чоловіка, який з вікна квартири стріляв у поліцейських
Про це йдеться на сайті МВС.
У повідомленні МВС заявили, що обох потерпілих доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.
За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.
Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.
Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.
Рятувальниками ДСНС проведено заходи щодо ліквідації пожежі.
Згодом чоловіка затримали.
- Нагадаємо, що у Голосіївському районі столиці відбулася стрілянина.
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