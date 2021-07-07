У Києві поліція затримала зловмисника, який поранив двох людей

Про це йдеться на сайті МВС.



У повідомленні МВС заявили, що обох потерпілих доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.



За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.



Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.



Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.



Рятувальниками ДСНС проведено заходи щодо ліквідації пожежі.



Згодом чоловіка затримали.





Нагадаємо, що у Голосіївському районі столиці відбулася стрілянина.