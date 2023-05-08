У Києві посилено заходи безпеки. Подробиці
У Києві 8 і 9 травня буде посилено заходи безпеки. Піші патрулі чергуватимуть у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів
Про це повідомила пресслужба МВС.
Там розповіли, що посилені наряди поліції та Нацгвардії слідкуватимуть за безпекою на вулицях, у парках і скверах.
"Забезпечення публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів", - зазначили в МВС.
Також правоохоронці чергуватимуть біля кладовищ.
У відомстві закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати до укриттів. Жителям деокупованих територій радять дбати про мінну безпеку й не відвідувати поля та лісосмуги.
Комендантська година в Києві діятиме без змін.
- В Одесі заявили про посилення заходів безпеки до 9 травня, очікують провокацій з боку РФ.
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