Про це повідомила пресслужба МВС.

Там розповіли, що посилені наряди поліції та Нацгвардії слідкуватимуть за безпекою на вулицях, у парках і скверах.

"Забезпечення публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів", - зазначили в МВС.

Також правоохоронці чергуватимуть біля кладовищ.

У відомстві закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й прямувати до укриттів. Жителям деокупованих територій радять дбати про мінну безпеку й не відвідувати поля та лісосмуги.

Комендантська година в Києві діятиме без змін.