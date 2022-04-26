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У Києві повноцінно запрацював новий корпус Охматдиту

26 квітня, 2022 вiвторок
10:23
Суспільство лікар Охматдит

У київській консультативно-діагностичній поліклініці НДСЛ "Охматдит" повноцінно запрацював новий корпус із сучасними операційними

Про це представництво НДСЛ "Охматдит" повідомляє у фейсбуці.

За попередніми даними, нещодавно у Києві повноцінно запрацював новий корпус консультативно-діагностичної поліклініки "Охматдит". 

Повідомляється, що із перших днів нападу Росії на території України у роботі медзакладу відбулися певні зміни. Зокрема більшість відділень хірургічного профілю змінили своє місце розташування та переїхали у новий корпус лікарні, який наразі запрацював на повну потужність.

"У Новому корпусі Охматдиту загалом існує 11 сучасних операційних. Вже запрацювало нове операційне відділення, де передбачені можливості для надання високоспеціалізованої хірургічної допомоги",— ділиться медичний директор Охматдиту Сергій Чернишук.

Крім того, на окремому поверсі корпусу створено відділ для гнійно-септичних операцій, який призначений для проведення хірургічних операцій у випадку патологій із супутніми інферкціями чи запаленнями.
Також з першого дня війни почали функціонувати три операційних, наразі вони розташовані у відділенні Emergency. Ці приміщення призначені для проведення невідкладних операцій пацієнтам у найбільш важких станах, яких небезпечно пересувати навіть у межах корпусу.

"У сучасних операційних вже працюють абдомінальні та торакальні хірурги, щелепно-лицеві та мікрохірурги, ортопеди, гінекологи, нейрохірурги, проводяться хірургічні втручання новонародженим",— коментує завідувач операційного відділення Ігор Мірочник

Представництво Охматдиту наголошує, що введення в експлуатацію нового корпусу, а також запуск роботи надсучасних операційних зокрема, дозволить покращити ефективність надання медичної допопомоги.
Оскільки тепер лікарі працюють у якісніших умовах та з більш сучасним обладнанням.

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