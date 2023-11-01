У Києві працівники підпільного казино проламали стіну, щоб утекти від правоохоронців

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проламавши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе", - йдеться у повідомленні.

У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти, які засвідчують факт протиправної діяльності.

Тепер підозрюваним в організації незаконного грального бізнесу загрожує покарання ще й за незаконне проникнення на приватну територію.

Нині правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності закладу.