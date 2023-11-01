У Києві працівники підпільного казино проламали стіну, щоб утекти від правоохоронців
У Києві працівники нелегального казино проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе, щоб утекти від детективів Бюро економічної безпеки
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
"Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проламавши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе", - йдеться у повідомленні.
У приміщенні детективи вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти, які засвідчують факт протиправної діяльності.
Тепер підозрюваним в організації незаконного грального бізнесу загрожує покарання ще й за незаконне проникнення на приватну територію.
Нині правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності закладу.
- Улітку Служба безпеки України оголосила про підозру власникам і топменеджменту одного з київських банків, які допомагали підпільним онлайн-казино відмивати гроші.
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