У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком
У столиці 17 травня відбувається церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком
Про це повідомляє Еспресо.
Церемонія прощання з президентом України 1991-1994 років Леонідом Кравчуком відбувається в Українському домі на Хрещатику. У самому приміщенні чергують військові, фото та відеозйомку обмежено.
На церемонію прощання прийшли близькі Леоніда Кравчука, а також представники влади й політики, зокрема мер Києва Віталій Кличко, міністр культури й інформполітики Олександр Ткаченко, міністр оборони Олексій Резніков, колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз, народний депутат Григорій Суркіс з братом (бізнесменом та президентом ФК "Динамо") Ігорем Суркісом.
Поховають Леоніда Кравчука на столичному Байковому кладовищі.
- 10 травня у віці 88 років у Мюнхені помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. У червні 2021 року він переніс операцію на серці. Опісля тривалий час проходив реабілітацію у Німеччині.
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