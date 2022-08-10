У Києві проводять експертизу 16 тіл захисників Маріуполя
10 серпня тіла 16 загиблих військових, які боронили Маріуполь, привезли на експертизу
Про це інформує в фейсбуці Патронатна служба Азову "Янголи Азову".
"До Києва прибули ще 16 тіл загиблих захисників, що боронили Маріуполь. Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл", - йдеться в повідомленні.
За результатами експертизи повідомлятимуть сім'ї загиблих героїв України.
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