Про це інформує в фейсбуці Патронатна служба Азову "Янголи Азову".

"До Києва прибули ще 16 тіл загиблих захисників, що боронили Маріуполь. Патронатна служба разом з поліцією Києва, працівниками моргу та судмедекспертами і криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл", - йдеться в повідомленні.



За результатами експертизи повідомлятимуть сім'ї загиблих героїв України.

9 серпня обміняли 17 українських полеглих захисників.

19 липня обміняли загиблих між Україною та Росією - останки ще 45 українських захисників повернулися додому.

12 липня під час чергового обміну загиблими між Україною та Росією вдалося повернути ще 30 загиблих українських захисників.

США та Росія планують обмін російського торгівця зброєю Віктора Бута на баскетболістку Бріттні Ґрінер та "шпигуна" Пола Вілана.

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