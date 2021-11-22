У Києві шкільні канікули почнуться вчасно і пройдуть без подовження, - заступник Кличка
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що зимові канікули у київських школярів розпочнуться вчасно і пройдуть без подовження
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Школярі підуть на зимові канікули вчасно і подовження канікул не буде", - сказав Мондриївський.
Заступник голови КМДА зазначив, що все відбудеться за планом, оскільки у столиці ситуація з COVID-19 стабілізувалась: зменшилася кількість госпіталізацій, а у лікарнях поступово звільняються місця з підключенням до кисню. Крім того, у школах працюють лише вакциновані вчителі.
Така ситуація дозволила київській владі 22 листопада вивести на очне навчання понад 400 шкіл.
"Сьогодні 423 столичні школи знову відкрилися для очного навчання, і це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти", - зазначив Мондриївський.
У КМДА також повідомили, що перед стартом навчального процесу заклади середньої освіти у Києві отримали все необхідне для дезінфекції та підготовлені до опалювального сезону.
"Станом на 22 листопада не змогли відкритися лише дві школи в Солом'янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення", - розповів Мондриївський.
- Нагадаємо, із 22 листопада усі київські заклади освіти повертаються до очної форми навчання.
- Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що 84% українських шкіл відновили очне навчання.
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