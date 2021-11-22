У Києві шкільні канікули почнуться вчасно і пройдуть без подовження, - заступник Кличка

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Школярі підуть на зимові канікули вчасно і подовження канікул не буде", - сказав Мондриївський.

Заступник голови КМДА зазначив, що все відбудеться за планом, оскільки у столиці ситуація з COVID-19 стабілізувалась: зменшилася кількість госпіталізацій, а у лікарнях поступово звільняються місця з підключенням до кисню. Крім того, у школах працюють лише вакциновані вчителі.

Така ситуація дозволила київській владі 22 листопада вивести на очне навчання понад 400 шкіл.

"Сьогодні 423 столичні школи знову відкрилися для очного навчання, і це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, невакциновані вчителі нині відсторонені від роботи (а це 0,1% від всього викладацького складу), тож на робочих місцях знаходяться лише вакциновані працівники освіти", - зазначив Мондриївський.

У КМДА також повідомили, що перед стартом навчального процесу заклади середньої освіти у Києві отримали все необхідне для дезінфекції та підготовлені до опалювального сезону.

"Станом на 22 листопада не змогли відкритися лише дві школи в Солом'янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення", - розповів Мондриївський.

Нагадаємо, із 22 листопада усі київські заклади освіти повертаються до очної форми навчання.

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що 84% українських шкіл відновили очне навчання.