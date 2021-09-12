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У Києві сталася масштабна ДТП за участю 9 авто

12 вересня, 2021 неділя
18:22
Кримінал

У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю 9 автомобілів, у якій постраждали 5 людей

Про це повідомляють Вартові.Еспресо. 

У Голосіївському районі столиці сталася масштабна автотроща за участі дев'яти автомобілів: Jeep, Skoda, двi Honda, Kia, два Volkswagen, Ford, Renault та Hyundai.

Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо зі слів жінки-свідка, вона рухалася у напрямку Обухова на червоній Honda Civic та побачила, що перед нею почало розкручувати KIA Ceed та Honda Accord.

По інерції вони почали трощити інші авто, водії яких не встигли зманеврувати.

Зазначимо, що у KIA Ceed двигун відлетів приблизно на 150 метрів від місця зіткнення.

А один з учасників аварії на Hyundai Elantra взагалі вилетів в кювет.

За попередніми даними, в результаті аварії госпіталізували п'ятеро осіб з травмами різного ступеня тяжкості. На щастя й на диво, обійшлося без загиблих.

Наразі дорогу перекрили, пропускають лише місцевих жителів.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.

Деталі і ступінь вини учасників масштабної автотрощі з'ясує слідство.











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ДТП
Вартові.Еспресо
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