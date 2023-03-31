У Києві судитимуть проросійського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП
Обвинувачений у державній зраді проросійський блогер писав та розміщував в інтернеті пропагандистські тексти. Влітку 2022 року його оголосили у розшук, після чого він переховувався на території одного з монастирів УПЦ (МП)
Про це Київська міська прокуратура повідомила в telegram.
Зазначається, що зловмисник почав активно допомагати країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України ще до повномасштабного вторгнення. За вказівкою російських кураторів він готував та надсилав для публікації статті, в яких висловлював проросійські погляди.
"Вказані публікації розміщувалися на російських сайтах, активно "розганялися" пропагандистами в інтернеті та соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів. У цих статтях він заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував Російську Федерацію та її президента, наголошував на "високій місії" РФ у світі та її "жертовності", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, тексти містили інформацію, спрямовану на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, внесення розбрату між армією і народом, негативно впливали на громадську думку, сприяли поширенню російської пропаганди в Україні та несли загрозу національній безпеці в інформаційній сфері, що є складовою підривної діяльності.
У серпні 2022 року фігурант отримав підозру в державній зраді, після чого почав переховуватися від правосуддя й був оголошений у розшук. Затримати блогера вдалося на території одного з монастирів УПЦ (МП) у Києві. Справу передано до суду.
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