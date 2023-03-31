Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у поле зору російської спецслужби чоловік потрапив під час його поїздок до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року агресор дистанційно залучив його до негласної співпраці проти України.

За вказівками ворога він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

"Насамперед російський агент намагався виявити військові аеродроми та залізничні маршрути переправлення зброї і боєприпасів українських військ у прифронтові райони. У тому числі за завданням кураторів він шукав аеродром, де випробовують безпілотні літальні апарати. Отримані відомості він намагався передати до ФСБ через месенджер Телеграм", - ідеться у повідомленні.

Збираючи інформацію, зрадник об’їжджав місцевість та здійснював фото- і відеофіксацію об’єктів. Особливу увагу він звертав на рух залізничного транспорту.

Зазначені дані потрібні були російським кураторам, аби завдавати прицільних ракетних ударів по регіону.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. У нього вилучили телефон, який він використовував для комунікації зі спецслужбами РФ.