У Києві та області 3 грудня очікується небезпечний густий туман

Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що вночі та вранці в північних і центральних областях, зокрема на Київщині та в столиці, буде туман, який спричинить видимість 200-500 м. Вдень у північній частині країни очікують пориви вітру до 15-20 м/с.

На дорогах буде ожеледиця, тому погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, попереджають у ДСНС.