У Києві та області 3 грудня очікується небезпечний густий туман
У неділю, 3 грудня, у Київській області та столиці вночі та вранці очікується густий туман, а вдень пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця
Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що вночі та вранці в північних і центральних областях, зокрема на Київщині та в столиці, буде туман, який спричинить видимість 200-500 м. Вдень у північній частині країни очікують пориви вітру до 15-20 м/с.
На дорогах буде ожеледиця, тому погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, попереджають у ДСНС.
- У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
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