У Києві та області тривають екстрені відключення світла

Про це поінформували в ДТЕК "Київські електромережі".

Зазначається, що в Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ), тож складені раніше графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна за посиланням .

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - мовиться в повідомленні.

За даними ДТЕК "Київські регіональні електромережі", в області теж тривають екстрені відключення.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що кияни житимуть всю зиму у реаліях екстрених відключень світла. Ситуація з електроенергією у місті залишається складною.

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