У Києві та області тривають екстрені відключення світла
Упродовж 28 грудня в столиці та в Київській області тривають екстрені відключення світла: графіки погодинних відключень не діють
Про це поінформували в ДТЕК "Київські електромережі".
Зазначається, що в Києві відбуваються екстрені відключення світла (ГАВ), тож складені раніше графіки стабілізаційних відключень (ГПВ) не діють.
Перевірити наявність поточних відключень можна за посиланням .
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - мовиться в повідомленні.
За даними ДТЕК "Київські регіональні електромережі", в області теж тривають екстрені відключення.
"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - зазначили в ДТЕК.
- Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що кияни житимуть всю зиму у реаліях екстрених відключень світла. Ситуація з електроенергією у місті залишається складною.
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