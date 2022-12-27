Екстрені відключення електроенергії в Києві триватимуть всю зиму, ситуація лишається складною, - КМДА
Кияни житимуть всю зиму у реаліях екстрених відключень світла. Ситуація з електроенергією у місті залишається складною
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі телеканалу "Київ".
Як відомо, станом на 27 грудня у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення світла.
"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобові роботи енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", - наголосив він.
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За словами чиновника, вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.
"Ситуація не проста та ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими, а більшою мірою екстреними. У таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно, але все залежить не тільки від енергетиків", - додав заступник голови КМДА.
- Нагадаємо, 23 грудня сталася 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи ДТЕК упродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.
- А речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше крилатих ракет окупанти скеровують на об'єкти енергетики і критичної інфраструктури Києва та околиць столиці.
- Також відомо, що через звернення споживачів про недотримання графіків відключень світла енергетичний регулятор проведе позапланові перевірки обленерго у 8 областях. Серед них - Київська область.
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