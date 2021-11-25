У Києві та трьох областях "червоної" зони лише один COVID-показник не в нормі

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Прогнозують, що з "червоної" зони перейдуть Львівщина й Луганщина. Ситуація з поширенням коронавірусу також покращилася в Києві, Херсонській, Донецькій і Одеській областях. У цих регіонах не стабілізувався лише рівень госпіталізованих, однак цей показник поступово нормалізовується.



Загалом до "червоної" зони карантину входить 19 регіонів: Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області.



У "помаранчевій" зоні перебувають Закарпатська, Чернівецька, Полтавська, Харківська області.



До "жовтої" зони належать Тернопільська й Кіровоградська області.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що ситуація з коронавірусом повністю стабілізувалася в Луганській і Львівській областях, і вони можуть залишити "червону" зону.

23 листопада в МОЗ повідомили, що в Києві та п'яти областях "червоної" зони лише один COVID-показник не стабілізувався.

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