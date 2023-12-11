У Києві тестуватимуть човниковий рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки"
У Києві з 13 грудня тестуватимуть човниковий рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Два потяги ходитимуть з інтервалом у 15 хвилин
Про це в ефірі "Київ24" сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
За його словами, зараз розглядають запуск двох потягів, кожен з яких ходитиме з інтервалом у 15 хвилин. Таким чином влада хоче скоротити навантаження на наземний транспорт, який дублює маршрут метро.
Кандибор сказав, що варіант із човниковим рухом уже прораховують і частково випробовують уночі. Точний графік та інтервал руху пасажирам скажуть після того, як усе прорахують.
"Човниковий хід вагонів у метро не заходитиме на ділянку, яка руйнується. Ми не матимемо сполучення Деміївська – Либідська. Ми матимемо сполучення Деміївська – Теремки", – уточнив чиновник.
За словами Кандибора, після того, як рух потягів пошкодженою ділянкою зупинили, ситуація стабілізувалася і руйнування тунелю не прогресує, а води стає менше. У понеділок починаються роботи зі зміцнення тунелю зсередини.
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю. Влада оголосила, що попередньо він триватиме 6 місяців.
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