У Києві тестуватимуть човниковий рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки"

Про це в ефірі "Київ24" сказав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, зараз розглядають запуск двох потягів, кожен з яких ходитиме з інтервалом у 15 хвилин. Таким чином влада хоче скоротити навантаження на наземний транспорт, який дублює маршрут метро.

Кандибор сказав, що варіант із човниковим рухом уже прораховують і частково випробовують уночі. Точний графік та інтервал руху пасажирам скажуть після того, як усе прорахують.

"Човниковий хід вагонів у метро не заходитиме на ділянку, яка руйнується. Ми не матимемо сполучення Деміївська – Либідська. Ми матимемо сполучення Деміївська – Теремки", – уточнив чиновник.

За словами Кандибора, після того, як рух потягів пошкодженою ділянкою зупинили, ситуація стабілізувалася і руйнування тунелю не прогресує, а води стає менше. У понеділок починаються роботи зі зміцнення тунелю зсередини.