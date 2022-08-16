У Києві тимчасово зачиняли одну зі станцій метро
Станцію метро "Теремки" у Києві зачиняли у зв'язку із задимленням у підземному переході
Про це передає КМДА у телеграм.
"Станція метро "Теремки" працює у звичайному режимі. Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності!" - йдеться у повідомленні.
Станцію зачиняли на вхід та вихід для пасажирів у зв’язку із задимленням у підземному переході.
На місце викликали всіх необхідних фахівців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.01
Купівля 39.01Продаж 39.86
-
EUR
Купівля 39.45Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе