У Києві тимчасово зачиняли одну зі станцій метро

Про це передає КМДА у телеграм.

"Станція метро "Теремки" працює у звичайному режимі. Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності!" - йдеться у повідомленні.

Станцію зачиняли на вхід та вихід для пасажирів у зв’язку із задимленням у підземному переході.

На місце викликали всіх необхідних фахівців.

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