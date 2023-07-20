Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00. Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть проводити первинну оцінку стану постраждалого, допомагати при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, термічних опіках тощо.

На яких станціях відбуватимуться тренінги

Червоної лінії:

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

"Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);

"Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами)

"Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);

"Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Звіринецька" (перехід);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформою).

Раніше українські волонтери створили застосунок TacticMedAid, який дозволяє навчитися надавати першу домедичну допомогу. TacticMedAid може працювати без інтернету.