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У Києві відбулися видовищні змагання серед силачів

25 серпня, 2021 середа
13:15
Новини Трубіцин

На столичній Оболоні відбулася грандіозна спортивна подія – “Матч побратимів 2021”, у якій взяли участь атлети з міст-побратимів

Офіційним партнером міжнародних змагань виступив депутат Київради від “Слуги народу”, голова міжфракційного об'єднання “Успішний Київ”, голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Виступаючи перед учасниками “Матчу побратимів”, депутат підкреслив, що Київ – місто чемпіонів, де виховують справжніх українських богатирів, і саме тут відбулись масштабні та захоплюючі змагання з богатирського багатоборства. 

“Я пишаюся тим, що мав змогу долучитися до цього видовищного заходу, адже проведення змагань такого рівня є почесною та відповідальною справою, довірити яку можна справжнім професіоналам”, - сказав Владислав Трубіцин. 

Він підкреслив, що змагання богатирів сучасності – це завжди видовищно та емоційно.


Владислав Трубіцин

“Ще на старті я побажав усім учасникам нових перемог в ім'я України. А у спорті, як відомо, завжди перемагає сильніший”, - наголосив він.

Владислав Трубіцин також додав, що програма заходу була вельми насиченою: силові вправи, спортивні змагання та масштабний концерт за участю неперевершеної народної артистки України Ніни Матвієнко. 

“Адреналіну на Оболоні було через край і я вкотре переконався, що спорт надихає і об’єднує”, - підсумував він. 

Нагадаємо, Владислав Трубіцин організував безкоштовні заняття спортом для дітей на Оболоні. Тренування проходять три рази на тиждень на спортмайданчику в парку “Наталка”, стадіоні по вул.Зої Гайдай, 10в та стадіоні по вул.Богатирській, 2а.

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