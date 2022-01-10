У Києві викрили схему фейкової вакцинації
Правоохоронці в Києві викрили групу осіб, які підробляли свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Встановлено, що до зазначеної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду розміром від 4 до 6 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів і приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам.
"Надалі відомості про нібито здійснену вакцинацію цих громадян інший учасник групи вносив в електронну систему eHealth для подальшого завантаження в Єдиний портал державних послуг "Дія", - повідомили в прокуратурі.
Наразі тривають обшуки в одній зі столичних лікарень і за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млн грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.37
Купівля 27.37Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.83Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе