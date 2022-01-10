У Києві викрили схему фейкової вакцинації

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



"Встановлено, що до зазначеної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду розміром від 4 до 6 тис. грн", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів і приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам.



"Надалі відомості про нібито здійснену вакцинацію цих громадян інший учасник групи вносив в електронну систему eHealth для подальшого завантаження в Єдиний портал державних послуг "Дія", - повідомили в прокуратурі.



Наразі тривають обшуки в одній зі столичних лікарень і за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млн грн.



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