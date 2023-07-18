Про це інформує Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Так десять людей з Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського району столиці захворіли на гостру кишкову інфекцію. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок вживання ними неякісної готової продукції в одному із закладів харчування в Подільському районі.

Зараз усі хворі перебувають у лікарнях Києві. Лікарі та фахівці Центру наразі проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Також було поінформовано ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА. Розпочато розслідування.

Крім того, у Центрі нагадали про п'ять кроків безпечного харчування. Серед них:

підтримання чистоти, зокрема миття рук, поверхонь, кухонного приладдя та захист від комах, гризунів та інших тварин;

відокремлення сирої їжі від готової;

ретельне приготування їжі;

зберігання їжі при безпечній температурі;

використання безпечної води та свіжих продуктів.

"У разі появи перших симптомів гострих кишкових захворювань обов'язково зверніться до лікаря!" - наголосили в Центрі.