У Києві виявили спалах гострої кишкової інфекції, 10 людей потрапили до лікарень
У столиці внаслідок гострої кишкової інфекції десять людей потрапили до лікарень. Причиною, імовірно, є вживання неякісної готової продукції
Про це інформує Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
Так десять людей з Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського району столиці захворіли на гостру кишкову інфекцію. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок вживання ними неякісної готової продукції в одному із закладів харчування в Подільському районі.
Зараз усі хворі перебувають у лікарнях Києві. Лікарі та фахівці Центру наразі проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.
Також було поінформовано ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА. Розпочато розслідування.
Крім того, у Центрі нагадали про п'ять кроків безпечного харчування. Серед них:
- підтримання чистоти, зокрема миття рук, поверхонь, кухонного приладдя та захист від комах, гризунів та інших тварин;
- відокремлення сирої їжі від готової;
- ретельне приготування їжі;
- зберігання їжі при безпечній температурі;
- використання безпечної води та свіжих продуктів.
"У разі появи перших симптомів гострих кишкових захворювань обов'язково зверніться до лікаря!" - наголосили в Центрі.
- 17 липня в Києві повідомили про замінування Лікарні швидкої медичної допомоги.
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