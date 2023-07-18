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У Києві виявили спалах гострої кишкової інфекції, 10 людей потрапили до лікарень

18 липня, 2023 вiвторок
19:34
Суспільство кишкова інфекція

У столиці внаслідок гострої кишкової інфекції десять людей потрапили до лікарень. Причиною, імовірно, є вживання неякісної готової продукції

Про це інформує Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Так десять людей з Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського району столиці захворіли на гостру кишкову інфекцію. За попередньою інформацією, це сталося внаслідок вживання ними неякісної готової продукції в одному із закладів харчування в Подільському районі.

Зараз усі хворі перебувають у лікарнях Києві. Лікарі та фахівці Центру наразі проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Також було поінформовано ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу КМДА. Розпочато розслідування.

Крім того, у Центрі нагадали про п'ять кроків безпечного харчування. Серед них:

  • підтримання чистоти, зокрема миття рук, поверхонь, кухонного приладдя та захист від комах, гризунів та інших тварин;
  • відокремлення сирої їжі від готової;
  • ретельне приготування їжі;
  • зберігання їжі при безпечній температурі;
  • використання безпечної води та свіжих продуктів.

"У разі появи перших симптомів гострих кишкових захворювань обов'язково зверніться до лікаря!" - наголосили в Центрі.

  • 17 липня в Києві повідомили про замінування Лікарні швидкої медичної допомоги.
Здоров'я
новини Києва
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