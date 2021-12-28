У Києві виявили випадки зараження на "Омікрон"
У Києві виявили перших інфікованих на штам коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (властивість інфекцій передаватися від хворих організмів здоровим - ред.), ніж штам "Дельта"", - написав він.
Посадовець додав, що, за словами лікарів, вакциновані люди переносять хворобу в легкій формі.
Також він закликав дотримуватися карантинних обмежень, передбачених для "жовтої" зони, які забороняють:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;
- роботу закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- роботу театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;
- роботу закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;
- роботу спортзалів та басейнів;
- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
- користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;
- відвідування ТРЦ неповнолітніми особами без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.
- Нагадаємо, уночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.
- Станом на 22 грудня в Україні зареєстровано один випадок інфікування на штам коронавірусу "Омікрон"
- В Україні можуть посилити карантин через штам "Омікрон": обмеження планують переглянути наприкінці січня.
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