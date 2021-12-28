У Києві виявили випадки зараження на "Омікрон"

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.



"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (властивість інфекцій передаватися від хворих організмів здоровим - ред.), ніж штам "Дельта"", - написав він.



Посадовець додав, що, за словами лікарів, вакциновані люди переносять хворобу в легкій формі.



Також він закликав дотримуватися карантинних обмежень, передбачених для "жовтої" зони, які забороняють:

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;

роботу закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

роботу театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;

роботу закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;

роботу спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ неповнолітніми особами без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Нагадаємо, уночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.

Станом на 22 грудня в Україні зареєстровано один випадок інфікування на штам коронавірусу "Омікрон"

В Україні можуть посилити карантин через штам "Омікрон": обмеження планують переглянути наприкінці січня.

Крім того, Микола Поворозник наголосив, що в Києві додатково заборонено:Обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063-О, або "зелений" COVID-сертифікат, або негативний ПЛР-тест, який чинний протягом 72 годин, або сертифікат про одужання від коронавірусу, (чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу).