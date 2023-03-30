У Києві й надалі зупинятимуть транспорт під час повітряних тривог: влада не підтримала петицію
Столична влада розглянула петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог. Мер Києва Віталій Кличко вважає за доцільне залишити все як є
Про це йдеться у відповіді на звернення.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що захід спрямовано на убезпечення цивільного населення столиці. Згідно з повідомленням, рішення "ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій".
"Припинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами", - додав Кличко.
- Раніше Кличка попросили скасувати зупинку громадського транспорту під час тривог, аби людям було зручно добиратись на роботу там, де немає метро.
- Рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві було ухвалено влітку минулого року.
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