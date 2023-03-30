Про це йдеться у відповіді на звернення.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що захід спрямовано на убезпечення цивільного населення столиці. Згідно з повідомленням, рішення "ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

"Припинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами", - додав Кличко.