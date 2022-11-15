У Києві й області запровадили екстрені вимкнення світла

Про це повідомили на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - ідеться в повідомлені.

Аналогічна інформація з'явилася й на сайті ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Також про аварійні відключення повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

У Києві 15 листопада, пролунали вибухи, унаслідок чого пошкоджено три житлові будинки.