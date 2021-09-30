У Києві з 1 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро

Про це повідомляє у Facebook комунальна корпорація "Київавтодор".



"На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож, у рамках експлуатаційного утримання споруди, працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви", - йдеться у повідомленні.



Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч на 2 жовтня.



"Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - зазначили у Київавтодорі.



Обмеження руху транспорту запроваджується з 21:00 п'ятниці, 1 жовтня, і діятиме до 17:00 понеділка, 4 жовтня.

