У Києві з 1 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро
У Києві через ремонтні роботи з 1 по 4 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро
Про це повідомляє у Facebook комунальна корпорація "Київавтодор".
"На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через р. Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож, у рамках експлуатаційного утримання споруди, працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви", - йдеться у повідомленні.
Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч на 2 жовтня.
"Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - зазначили у Київавтодорі.
Обмеження руху транспорту запроваджується з 21:00 п'ятниці, 1 жовтня, і діятиме до 17:00 понеділка, 4 жовтня.
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