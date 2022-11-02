У Києві застосували позапланові відключення електроенергії

Про це інформує пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

"Через атаку Росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Тому можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень", - повідомили у відомстві.

Відключення необхідні, аби вберегтися від масових аварій. Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня.

"Ми робимо все для того, аби підтримати нормальне життя столиці та кожного її мешканця", - додали у відомстві.

У Києві оновили графіки відключень електроенергії.

Із 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси.

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