У столиці на тролейбусні маршрути виїдуть автобуси

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику", – пояснює він.

Мер також подякував киянам за свідоме використання та економію електроенергії вдома й на роботі.

У Києві оновили графіки відключень електроенергії.

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