У столиці на тролейбусні маршрути виїдуть автобуси
Із 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва працюватимуть автобуси
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику", – пояснює він.
Мер також подякував киянам за свідоме використання та економію електроенергії вдома й на роботі.
- У Києві оновили графіки відключень електроенергії.
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