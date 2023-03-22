Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у telegram.

"Мати викинула немовля з 5-го поверху. Трагедія трапилась у місті Вишневе 21 березня," - написав Нєбитов.

За словами чиновника, 2-місячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, проте від отриманих травм дитина загинула.

Слідчі з'ясовують обставини інциденту, проте припускають, що у 29 річної матері могла бути післяпологова депресія. За даним фактом відкрито справу.