У київському супермаркеті покупець відмовився одягти маску й став битися з охоронцями

У першоджерелі зазначено, що це трапилося на Борщагівці. Як стверджується у супровідному тексті, покупець не відреагував на вимогу касирки вдягти захисну медичну маску, після чого та покликала охорону, розповідає РБК-Україна.



На відео видно, як двоє охоронців б'ються з цим покупцем.



"Руки! ...Стояти!", - каже йому під час сутички один з охоронців.



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Після того як чоловіка повалили на землю йому знову повторюють: "Тобі ж сказали: "Стояти!".



Зрештою, коли покупець самостійно встав, заспокоївся й перестав битися з охороною, він мовчки вийшов з торгівельної зали.



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Переглянути відео можна за цим посиланням.





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